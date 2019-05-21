Şampiyonluk sayılarında ezeli rakipleriyle makası her geçen yıl daha da açan Galatasaray özellikle 1986'dan sonra inanılmaz bir atılım yaptı. Sarı-Kırmızılılar 1986'da sedece 6 şampiyonluğa sahipken, 11 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe bu kulvarda açık ara zirvedeydi. Ancak geride kalan 33 yılda Cimbom tam 16 şampiyonluk elde etmeyi başardı. Böylece ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye 3, Beşiktaş'a 7, Trabzon'a ise 16 fark attı. Sarı-Kırmızılılar bu müthiş seri ile adeta Türk futbolunda son 33 sezona damgasını vurmayı başarmış oldu.

1986 YILINDA ŞAMPİYONLUKLAR

FENERBAHÇE 11

TRABZONSPOR 6

GALATASARAY 6

BEŞİKTAŞ 5

2019 YILINDA ŞAMPİYONLUKLAR

GALATASARAY 22

FENERBAHÇE 19

BEŞİKTAŞ 15

TRABZONSPOR 6