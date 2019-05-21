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geriden gelip ezeli rakibi 'ye fark attı

1986 yılında ’nin 11, ’ın ise 6 şampiyonluğu vardı... Ancak Cimbom 33 yılda inanılmaz bir atılım yapıp 16 kez mutlu sona ulaştı. lerine büyük fark attı

Nereden nereye

Şampiyonluk sayılarında leriyle makası her geçen yıl daha da açan Galatasaray özellikle 1986'dan sonra inanılmaz bir atılım yaptı. Sarı-Kırmızılılar 1986'da sedece 6 şampiyonluğa sahipken, 11 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe bu kulvarda açık ara zirvedeydi. Ancak geride kalan 33 yılda Cimbom tam 16 şampiyonluk elde etmeyi başardı. Böylece ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye 3, Beşiktaş'a 7, Trabzon'a ise 16 fark attı. Sarı-Kırmızılılar bu müthiş seri ile adeta Türk futbolunda son 33 sezona damgasını vurmayı başarmış oldu.

1986 YILINDA ŞAMPİYONLUKLAR
11
SPOR 6
6
5

2019 YILINDA ŞAMPİYONLUKLAR
GALATASARAY 22
FENERBAHÇE 19
BEŞİKTAŞ 15
TRABZONSPOR 6

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