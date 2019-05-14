Kadınlar Basketbol Ligi'nde final serisi 3. maçında Fenerbahçe, Çukurova Basket'i 88-70 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Sarı-Lacivertliler maçın ilk yarısını da 46-28 önde tamamladı. Fenerbahçe'de Kelsey Plum, 27 sayıyla maça damga vuran isim oldu. Serinin 4. maçı yarın oynanacak. Kanarya maçı kazanırsa şampiyon olacak.
- Spor
- 14.05.2019
- Gazete
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