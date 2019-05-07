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12 maç sonra galip geldi

, ’ın ölümü sonrası çıktığı ilk maçta ’ya yenildi. Yeşil-Beyazlılar 12 maç sonra galip geldi.

Konya 12’den vurdu

Süper Lig'in 31. haftasında spor deplasmanda 'u 4-2 yendi. Konya bu sonuçla ligde 12 maç sonra kazandı. Alanyaspor karşılaşma öncesi ısınmaya geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcuları 'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı. Ev sahibi maçta da Sural için siyah forma giydi. Alanya taraftarı Josef Sural'ı anarken, lular da Çek futbolcuyu unutmadı.

CİSSE YETMEDİ
Konyaspor'a maçta 3 puanı getiren golleri ise 39'da Jevtovic, 41'de Jonsson, 71'de Ömer Ali ve 90'da Hurtado attı. Alanyaspor'un Konyaspor karşısındaki gollerini 29 ve 47. dakikalarda Papiss Cisse kaydetti.

JOSEF SURAL UNUTULMADI
Dünkü maç öncesi her iki takımın futbolcuları da üzerinde Josef Sural'ın isminin yazılı olduğu 90 numaralı forma ile poz verdi.

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