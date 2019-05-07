Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor deplasmanda Alanyaspor'u 4-2 yendi. Konya bu sonuçla ligde 12 maç sonra kazandı. Alanyaspor karşılaşma öncesi ısınmaya geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcuları Josef Sural'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı. Ev sahibi maçta da Sural için siyah forma giydi. Alanya taraftarı Josef Sural'ı anarken, Konyasporlular da Çek futbolcuyu unutmadı.

CİSSE YETMEDİ

Konyaspor'a maçta 3 puanı getiren golleri ise 39'da Jevtovic, 41'de Jonsson, 71'de Ömer Ali ve 90'da Hurtado attı. Alanyaspor'un Konyaspor karşısındaki gollerini 29 ve 47. dakikalarda Papiss Cisse kaydetti.



JOSEF SURAL UNUTULMADI

Dünkü maç öncesi her iki takımın futbolcuları da üzerinde Josef Sural'ın isminin yazılı olduğu 90 numaralı forma ile poz verdi.