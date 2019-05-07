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Cimbom birçok sıkıntı yaşadı ancak hiç yılmadı... 22’ye artık çok az kaldı

Sezon başı forvet krizi yaşandı. F.Bahçe maçının ardından takıma ceza yağdı... Başkan Cengiz’le ters düşüp istifa kararı alan Terim son anda ikna edildi.Devre arası 'Kabak krizi' çıktı. Üstüne bir de yönetim ibra edilmedi... Herkes 'Başakşehir şampiyon' dedi... Ama Cimbom zirveye yerleşti.

Krizleri aştı! Zirveye çıktı
Süper Lig'de son 3 haftaya lider giren Galatasaray eğer ipi göğüslerse yine çok önemli bir başarı hikayesi yazacak. Bu sezon birçok kez kaos ortamına giren Cimbom tüm sıkıntıların üstesinden gelmeyi başardı. İlk olarak transferde forvet krizi çıktı. Yaşanan büyük hüsran sonrası ilk devre sadece Eren Derdiyok'la geçildi.

​FATİH TERİM'E 10 MAÇ CEZA
Fenerbahçe derbisinin ardından takıma ceza yağdı. Fatih Terim 10, Hasan Şaş 8, Donk 6, Ndiaye 5 ve Rodrigues 3 maç ceza aldı. Maç sonrası yönetim ile arası açılan Fatih Terim istifanın eşiğinden döndü.

SIKINTILARA TUZ BİBER EKTİ!
Devre arası ise Terim ve yönetim arasında Ozan Kabak krizi patlak verdi. 24. haftada Erzurum beraberliğiyle Başakşehir'le fark 8'e çıktı. Yönetimin ibra edilmemesi tüm sıkıntıların üzerine tuz biber ekti.

8 PUAN DA 18 PUAN DA KAPANIR
Fatih Terim "8 puan da 18 puan da kapanır" mesajını verdi. Herkes "Başakşehir" şampiyon dese de yine küllerinden doğan Galatasaray, Beşiktaş'ı yenip bitime 3 hafta kala ligin zirvesini ele geçirdi.

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