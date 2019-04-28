Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy, Trabzonspor maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Hakem Cüneyt Çakır'ın yönetimine tepki gösteren Özsoy, "Biz kötüydük ama bizden daha kötü olan bir hakem vardı. Anladığımız kadarıyla sistem aynı devam edecek" ifadesini kullandı.
'AĞLAMAYANA MAMA YOK' OLDU
Özsoy şöyle devam etti: Ağlamayana mama yok algısı oluşturuldu. Anlayış bu oldu. Ancak biz hiçbir zaman ağlamayacağız. Biz kendi hakkımızı söke söke kendimiz alacağız. Çirkin oyunun parçası olmayız.
SADIK'A VERİLEN SARI UTANÇTIR
Haftaya ne olacak diye konuşmuyoruz. Biz kalecimizden stoper çıkarırız, stoperimizden golcü buluruz. Bizi yıldıramayacaklar. Sadık'ın ikinci sarı kartını bırakın, ilk sarı kartı bile Türk futbolu adına utanç verici.
KÖTÜ SÖZLERİ İADE EDİYORUZ...
Volkan Demirel ile konuştum, onun dediği esastır. Kötü sözleri onlara iade ediyoruz. Onları da anlıyoruz, çok uzun süre bizi yenemeyenlerin 'Tam yendik' diye düşünürken bu şoku yaşıyorlar! Bu yapılanları kınıyorum...
TARAFTAR ÇOK KIZGIN
Kanarya'da sezon başından bu yana bekleneni veremeyen Andre Ayew, oyundan çıkarken ıslıklandı. Taraftarlar "Söylesene Ali Başkan bu ne biçim Fenerbahçe. Ne istedin de yapmadı bu taraftar" şeklinde tempo tuttu.
KADIKÖY BU GOLE BAYRAM YAPTI
10 kişi kalmalarına rağmen son 25 dakikada baskı kuran Fenerbahçeli futbolcular aradığı gole uzatmanın son saniyesinde kavuştu. Taraftarlar da tepkiyi bırakıp sevince ortak oldu.
HARUN DA İLERİ ÇIKTI
Yanal'dan onayı alan Harun gol için ileri çıktı. Gole çocuklar gibi sevindi
'AĞLAMAYANA MAMA YOK' OLDU
Özsoy şöyle devam etti: Ağlamayana mama yok algısı oluşturuldu. Anlayış bu oldu. Ancak biz hiçbir zaman ağlamayacağız. Biz kendi hakkımızı söke söke kendimiz alacağız. Çirkin oyunun parçası olmayız.
SADIK'A VERİLEN SARI UTANÇTIR
Haftaya ne olacak diye konuşmuyoruz. Biz kalecimizden stoper çıkarırız, stoperimizden golcü buluruz. Bizi yıldıramayacaklar. Sadık'ın ikinci sarı kartını bırakın, ilk sarı kartı bile Türk futbolu adına utanç verici.
KÖTÜ SÖZLERİ İADE EDİYORUZ...
Volkan Demirel ile konuştum, onun dediği esastır. Kötü sözleri onlara iade ediyoruz. Onları da anlıyoruz, çok uzun süre bizi yenemeyenlerin 'Tam yendik' diye düşünürken bu şoku yaşıyorlar! Bu yapılanları kınıyorum...
TARAFTAR ÇOK KIZGIN
Kanarya'da sezon başından bu yana bekleneni veremeyen Andre Ayew, oyundan çıkarken ıslıklandı. Taraftarlar "Söylesene Ali Başkan bu ne biçim Fenerbahçe. Ne istedin de yapmadı bu taraftar" şeklinde tempo tuttu.
KADIKÖY BU GOLE BAYRAM YAPTI
10 kişi kalmalarına rağmen son 25 dakikada baskı kuran Fenerbahçeli futbolcular aradığı gole uzatmanın son saniyesinde kavuştu. Taraftarlar da tepkiyi bırakıp sevince ortak oldu.
HARUN DA İLERİ ÇIKTI
Yanal'dan onayı alan Harun gol için ileri çıktı. Gole çocuklar gibi sevindi
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