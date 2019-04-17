F.Bahçe-Galatasaray derbisi bitti ama tartışmalar bitmiyor... Maçtan hemen sonra VAR ve hakem kararlarını eleştiren yönetimde bir eleştirinin de teknik heyete geldiği öğrenildi. Bazı yöneticilerin "Tamam VAR ve hakem kararları çok kötü. Ama biz daha da kötüyüz. G.Saray bu kadar kötü oynamamalı" dediği belirlendi.
ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ AZALDI
Devre arasında forvet ve savunmaya çok önemli takviyeler yaptıklarını belirten yöneticiler "20 milyon Euro'ya yakın bonservis ödedik. Ama ortada bir şey yok. Şampiyonluk şansımız giderek azalıyor" dedi.
EREN BUNLARDAN DAHA İYİYDİ!
Diagne ve Mitroglou'nu teknik heyetin isteğiyle aldıklarını ancak iki oyuncunun da maçta döküldüğünü belirten yöneticiler, "Eren Derdiyok bunlardan çok daha iyi. O niye kadro dışı" yorumunu yaptı.
FEGHOULI NİYE ÇIKAR?
Feghouli'nin oyundan alınmasının büyük yanlış olduğunu belirten yöneticiler, "Fatih hocadaki bu Feghouli takıntısını anlamış değiliz. Kimsenin kapris yapma lüksü yok" ifadesini kullandılar.
ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ AZALDI
Devre arasında forvet ve savunmaya çok önemli takviyeler yaptıklarını belirten yöneticiler "20 milyon Euro'ya yakın bonservis ödedik. Ama ortada bir şey yok. Şampiyonluk şansımız giderek azalıyor" dedi.
EREN BUNLARDAN DAHA İYİYDİ!
Diagne ve Mitroglou'nu teknik heyetin isteğiyle aldıklarını ancak iki oyuncunun da maçta döküldüğünü belirten yöneticiler, "Eren Derdiyok bunlardan çok daha iyi. O niye kadro dışı" yorumunu yaptı.
FEGHOULI NİYE ÇIKAR?
Feghouli'nin oyundan alınmasının büyük yanlış olduğunu belirten yöneticiler, "Fatih hocadaki bu Feghouli takıntısını anlamış değiliz. Kimsenin kapris yapma lüksü yok" ifadesini kullandılar.
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