Galatasaray derbisi bitti ama tartışmalar bitmiyor... Maçtan hemen sonrave hakem kararlarını eleştiren yönetimde bir eleştirinin de teknik heyete geldiği öğrenildi. Bazı yöneticilerin "Tamam VAR ve hakem kararları çok kötü. Ama biz daha da kötüyüz. G.Saray bu kadar kötü oynamamalı" dediği belirlendi.arasında forvet ve savunmaya çok önemli takviyeler yaptıklarını belirten yöneticiler "yakın bonservis ödedik. Ama ortada bir şey yok. Şampiyonluk şansımız giderek azalıyor" dedi.ve Mitroglou'nu teknik heyetin isteğiyle aldıklarını ancak iki oyuncunun da maçta döküldüğünü belirten yöneticiler,yorumunu yaptı.oyundan alınmasınınbüyük yanlış olduğunubelirten yöneticiler,"Fatih hocadaki buFeghouli takıntısınıanlamış değiliz.Kimsenin kaprisyapma lüksü yok"ifadesini kullandılar.