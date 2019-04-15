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Altın adam Atakan

’nda nın sahibi oldu.

Altın adam Atakan
Romanya'nın başkenti Bükreş'teki 'nda grekoromen stilde 67 kilo finalinde milli güreşçimiz kazandı. Yüksel final mücadelesinde karşılaştığı Polonyalı rakibi Gevorg Sahakyan'ı 5-1 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 72 kilo finalinde ise Rus Abuiazid Mantsigov'la karşılaşan Cengiz Arslan başa baş bir mücadele ortaya koymasına rağmen rakibine 9-6 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

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