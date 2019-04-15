Altın adam Atakan

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 67 kilo finalinde milli güreşçimiz Atakan Yüksel altın madalya kazandı. Yüksel final mücadelesinde karşılaştığı Polonyalı rakibi Gevorg Sahakyan'ı 5-1 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 72 kilo finalinde ise Rus Abuiazid Mantsigov'la karşılaşan Cengiz Arslan başa baş bir mücadele ortaya koymasına rağmen rakibine 9-6 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
- Spor
- 15.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.