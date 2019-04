ve Türk sporunun efsane ismi, 83 yaşında hayatını kaybetti. Bartu, 12 Nisan Cuma gününün ilk saatlerinde evinde gözlerini yumdu. Adını Türk spor tarihine altın harflerle yazdıran 'Sinyor' lakaplı Can Bartu , spor yaşantısını birbirinden önemli başarılarla doldurdu. Fenerbahçe Kulübü'nün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçe ile özdeşleşen, Ocak 1936'da İstanbul'da dünyaya geldi. Spora Fenerbahçe'de basketbol oynayarak başlayan ve 6 kez Milli Basketbol Takımı formasını giyen Bartu, 1956'da Fenerbahçe'de profesyonel futbol kariyerine başladı. Bartu, Fikret Arıcan'ın aracılığıyla Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı. 1955-1961 yılları arasında Fenerbahçe'de futbol oynayan Bartu, Türk Milli Takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyenoldu.1955-1957 yıllarında Bartu'nun İnönü Stadı'nda futbol maçından çıkıp, Spor ve Sergi Sarayı 'ndaki basketbol maçına gittiği çok günler oldu. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray 'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmış bir oyuncu. Bartu, Mithatpaşa Stadı'nda da Beşiktaş ile oynadıkları ve 4-2 kazandıkları maçtaattıktan sonra, Spor ve Sergi Sarayı'nda Galatasaray ile yaptıkları basketbol maçındakaydetti.takımdaki başarılı futbolu ile dikkat çeken Bartu, 1961'de İtalya 'nın Fiorentina takımına transfer oldu. Bartu, Fiorentina- Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyen,oldu. 1962'de Venezia takımında oynayan Bartu, 1964 yılında Lazio forması giydi. İtalyan taraftarlar tarafındanşeklinde adlandırılan Bartu, İtalya'da da milyonların saygısını kazandı. Bartu, 1967'de Türkiye 'ye dönerek eski takımı Fenerbahçe ile tekrar yollarını birleştirdi. Teknik ve zarif oyunu ile beğeni toplayan Bartu, sarı lacivertli formayla 326 maçta forma giydi ve 162 gol attı.1970'te futbolu bırakan Can Bartu, spor yazarlığına başladı. Çeşitli basın ve yayın organlarında futbol yorumculuğu yapan efsane isim, en son Fenerbahçe Televizyonu'nda yorumculuk yapıyordu. Fenerbahçe Kulübü, 2009 yılında Samandıra Kamp Merkezi'ne Can Bartu'nun ismi verildi.'nun cenaze namazı bugün öğle vakti'nde kılınacak. Namazın ardından Can Bartu'nun cenazesi'na defnedilecek. Fenerbahçe Kulübü de Can Bartu için stadda bir tören düzenleyecek. Can Bartu için bugün 10.30'da Ülker Stadı'nda taraftara açık bir tören yapılacak.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Can Bartu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Fenerbahçe ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 12-15 Nisan'da tüm profesyonel liglerde oynanacak bütün maçlar öncesi, Can Bartu için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.Can Bartu, 6 yıl 3 farklı takımda oynadığı İtalya'da da anılıyor. FiorentinaNews sitesi, Bartu'nun ölümünü, "Fiorentina, Boğaz'ın Sivori'si Can Bartu'nun ölümüne ağlıyor" başlıklı bir haberle duyurdu.1969'da Metin Oktay 'ın jubile maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, futbol tarihimizin iki efsanesi Oktay ve Bartu tarihe kazınan o anın iki kahramanı oldu. Maçın başında iki oyuncu forma değiştirdi. 10 dakika boyunca Oktay, Fenerbahçe; Bartu ise Galatasaray formasını giydi.