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için tek engel

F.Bahçe’nin Zapata’nın menajeriyle el sıkıştığı ancak ’ın hocası ’nun yeni sözleşme isteyebileceği iddia edildi.

Cristian Zapata için tek engel Gattuso
Haziran ayında start alacak yaz transfer döneminde Skrtel ve Neustadter'den boşalacak yerlere 2 stoper takviyesi yapacak olan Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Fenerbahçe'nin daha önce anlaşma sağladığı Milan'ın Kolombiyalı stoperi Cristian Zapata'da küçük bir pürüzün ortaya çıktığı belirtildi. Milan'ın hocası Gattuso'nun haziran ayında serbest kalacak olan Zapata için yeni sözleşme isteyebileceği iddia edildi. Ancak Zapata'ya henüz resmi bir talebin iletilmediği de gelen haberler arasında.

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