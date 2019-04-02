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Valbuena kıymete bindi

1 maç daha oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzayacak olan Valbuena için Fransız kulüpleri nabız yokluyor.

Valbuena kıymete bindi
Ligin 2. yarısında çıkış yakalayan Mathieu Valbuena'nın formu ülkesi Fransa'da da ses getirdi. 1 maç daha forma giymesi durumumda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak olan Valbuena içn Fransız kulüpleri nabız yokluyor. Fransız basını St. Etinne ve Nantes'in istekli olduğunu ancak aldığı ücret nhedeniyle bu trnasferin kolay olmadığını belirtiyor.

ŞANS BULUYOR
Valbuena, sakat veya cezalı olmadığında Yanal'ın genellikle 11'de tercih ettiği ya da mutlaka hamle olarak kullandığı bir isim oldu.

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