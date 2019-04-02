Valbuena kıymete bindi

Ligin 2. yarısında çıkış yakalayan Mathieu Valbuena'nın formu ülkesi Fransa'da da ses getirdi. 1 maç daha forma giymesi durumumda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak olan Valbuena içn Fransız kulüpleri nabız yokluyor. Fransız basını St. Etinne ve Nantes'in istekli olduğunu ancak aldığı ücret nhedeniyle bu trnasferin kolay olmadığını belirtiyor.
ŞANS BULUYOR
Valbuena, sakat veya cezalı olmadığında Yanal'ın genellikle 11'de tercih ettiği ya da mutlaka hamle olarak kullandığı bir isim oldu.
ŞANS BULUYOR
Valbuena, sakat veya cezalı olmadığında Yanal'ın genellikle 11'de tercih ettiği ya da mutlaka hamle olarak kullandığı bir isim oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.