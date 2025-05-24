Boğaz’a inci kondu! Başkan Erdoğan Gümrükçü İshak Ağa Camii’nin açılışını gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, cuma namazını restorasyonu Prof. Dr. Hüseyin Altaş tarafından yaptırılan Sarıyer Gümrükçü İshak Ağa Camii'nde kıldı.

Yaptığı konuşmada "4'ü Beykoz'da, biri ise burada olmak üzere beş adet çeşmeyi İstanbulluların istifadesine sunan merhum İshak Ağa, Boğaz'ın gerdanına bir inci gibi kondurduğu bu güzel camiyi de milletimize kazandırmıştır. Bu güzel camide kılınacak namazların, edilecek duaların, okunacak ezanların; ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.



1742'DE YAPILDI

Mahmud döneminde Gümrük Emini görevinde bulunan Gümrükçü İshak Ağa, camiyi 1742 yılında yaptırdı.