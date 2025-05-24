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Boğaz'a inci kondu! Başkan Erdoğan Gümrükçü İshak Ağa Camii'nin açılışını gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını restorasyonu Prof. Dr. Hüseyin Altaş tarafından yaptırılan Sarıyer Gümrükçü İshak Ağa Camii'nde kıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025
Boğaz’a inci kondu! Başkan Erdoğan Gümrükçü İshak Ağa Camii’nin açılışını gerçekleştirdi

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Başkan Erdoğan, cuma namazını restorasyonu Prof. Dr. Hüseyin Altaş tarafından yaptırılan Sarıyer Gümrükçü İshak Ağa Camii'nde kıldı.

Yaptığı konuşmada "4'ü Beykoz'da, biri ise burada olmak üzere beş adet çeşmeyi İstanbulluların istifadesine sunan merhum İshak Ağa, Boğaz'ın gerdanına bir inci gibi kondurduğu bu güzel camiyi de milletimize kazandırmıştır. Bu güzel camide kılınacak namazların, edilecek duaların, okunacak ezanların; ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

1742'DE YAPILDI
Mahmud döneminde Gümrük Emini görevinde bulunan Gümrükçü İshak Ağa, camiyi 1742 yılında yaptırdı.

Başkan Erdoğan Gümrükçü İshak Ağa Camiinin açılışını gerçekleştirdiBaşkan Erdoğan Gümrükçü İshak Ağa Camiinin açılışını gerçekleştirdi
Başkan Erdoğan Gümrükçü İshak Ağa Camii'nin açılışını gerçekleştirdi

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