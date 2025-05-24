Başkan Erdoğan Uluslararası Aile Forumu’nda konuştu: Nüfus dengemiz bozuldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu: Aile insanlık tarihinin en önemli müesseselerinden biridir.

Aile, toplumun yapı taşıdır, değerlidir, kutsaldır. Hz. Adem babamız, Hz. Havva validemizden beri aile vardır. Adına özgürlük denilen ancak özünde insanın yaratılışına karşı bir inkar hareketi olan ideolojik kuşatma sadece aileyi değil, kadını da, çocuğu da, insan onurunu da tehdit ediyor.

LGBT denilen sapkınlığın ne derece vahim boyutlara ulaştığını ibretle takip ediyoruz. Bu sapkınlığına karşı mücadele, aynı zamanda özgürlük mücadelesi, haysiyet ve insanlığın istikbalini kurtarma mücadelesidir.

Cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Demografik dengemiz altüst oldu. Doğurganlık hızı tarihimizde ilk kez 1,48'e gerilemiş durumda. Bu bir felaket. Bu kritik eşik olan 2.1'in çok altında seviyedir.