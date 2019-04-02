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Feghouli’ye 14 milyon

ekibinin yıldız için 14 milyon verdiği, yönetimin ise kararsız olduğu öğrenildi

Feghouli’ye 14 milyon Euro
Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli için yeni bir iddiası ortaya atıldı. medyasına göre Schalke, yıldız oyuncuyu transfer etmek için sezon sonunda kesenin ağzını iyice açacak.

KARAR SEZON SONU
Alman temsilcisinin Feghouli için 14 milyon Euro vereceği iddia edildi. Galatasaray Yönetimi'nin gelen teklif sonrası kafasının karıştığı öğrenildi. Takımın en yüksek maaşlı oyuncularından biri olan tecrübeli oyuncuyla ilgili son karar 'e de danışılarak sezon sonunda verilecek.

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