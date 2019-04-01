450 milyon borç ödedik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu problemlerin çözümü için çok yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "O kadar çok problemle uğraşıyoruz ki, gerçekten maç günleri biz yöneticiler için rehabilitasyon oluyor. Ne için savaş verdiğimizi, ne için mücadele ettiğimizi görmüş oluyoruz" dedi. Bugüne kadar 450 milyon TL civarında borç ödedeklerini söyleyen ağaoğlu şöyle devam etti:
MALİYETLERİ AZALTTIK
38 milyon euro'luk bir kadro teslim aldık biz. O kadro şu anda 15-16 milyon euro'ya kadar indi. 15 milyon Euro'ya yakın oyuncu satışı ve 2.2 milyon Euro'luk transferler yaptık.
YUSUF&ABDÜLKADİR İÇİN TEKLİFLER GELDİ
Ağaoğlu "Yusuf'a 14 milyon Euro'luk teklif geldi. Abdülkmadir için de aynı rakamda bir teklif aldık. Ama şu anda iki oyuncu da Trabzon'daki misyonunu tamamlamadı" dedi
MALİYETLERİ AZALTTIK
38 milyon euro'luk bir kadro teslim aldık biz. O kadro şu anda 15-16 milyon euro'ya kadar indi. 15 milyon Euro'ya yakın oyuncu satışı ve 2.2 milyon Euro'luk transferler yaptık.
YUSUF&ABDÜLKADİR İÇİN TEKLİFLER GELDİ
Ağaoğlu "Yusuf'a 14 milyon Euro'luk teklif geldi. Abdülkmadir için de aynı rakamda bir teklif aldık. Ama şu anda iki oyuncu da Trabzon'daki misyonunu tamamlamadı" dedi
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