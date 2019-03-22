Tolgay Arslan açık kapatıyor

Beşiktaş'ta kadro dışı kaldığı dönemde fiziksel açıdan fire veren Tolgay Arslan milli arayı fırsat bildi.
MAKSİMUM FAYDA
Hem takımla birlikte hem de bireysel olarak çalışan yıldız oyuncu milli aradan maksimum düzeyde yararlanmayı hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın orta alanda takımın lideri olmasını istediği Tolgay Arslan, "Herkes birbirine yardımcı oluyor. Ankaragücü ve Galatasaray maçlarını kazanıp önümüzü daha rahat bakmak istiyoruz" dedi.
MAKSİMUM FAYDA
Hem takımla birlikte hem de bireysel olarak çalışan yıldız oyuncu milli aradan maksimum düzeyde yararlanmayı hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın orta alanda takımın lideri olmasını istediği Tolgay Arslan, "Herkes birbirine yardımcı oluyor. Ankaragücü ve Galatasaray maçlarını kazanıp önümüzü daha rahat bakmak istiyoruz" dedi.
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