Aslıhan Doğan Turan’dan özel davet: İş, sanat ve cemiyet dünyası bir araya geldi

Aslıhan Doğan Turan'ın ev sahipliğinde düzenlenen özel davet, iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

Önceki gün Anadolu yakasında gerçekleşen etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sosyetik güzel, "Futbolcu Arda Turan'la evlilik mi, teknik direktör Arda Turan'la mı evlilik zor?" sorusuna, "Eskiden bu konuyla ilgili yanılgı yaşamışım. Futbolcuyken daha zor olacağını düşünmüştüm. Hoca olurken hiç rahatlamadık, daha stresli bir sektör" yanıtını verdi.

Turan, "Stresliyken görünmeyeyim tarzı mı oluyor?" sorusuna, "Evinde huzur buluyor. Huzur bulduğu yerde adamı kaçırmamak lazım, ona göre davranıyorum. Bazen mağlubiyet oluyor, morali bozuk oluyor" cevabını verdi.