Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler'de sol bek pozisyonuna yapılması planlanan takviye için adaylar arasında yer alan futbolculardan birinin de Loris Benito olduğu öğrenildi.
- Spor
- 22.03.2019
- Gazete
Fenerbahçe, İsviçreli sol bek Benito için düğmeye basıyor
Yanal sol beke takviye isteyince yönetim harekete geçti. Benito için olumlu rapor geldi. Young Boys’la sözleşmesi bitecek olan İsviçreli futbolcu daha önce Benfica forması da giydi.
Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler'de sol bek pozisyonuna yapılması planlanan takviye için adaylar arasında yer alan futbolculardan birinin de Loris Benito olduğu öğrenildi.
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