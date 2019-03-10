Bazı oyuncular zorlanıyor! Ersun Yanal, Başakşehir maçı sonrası, “Bazı oyuncularımız bu atmosferi kaldıramıyor” dedi.

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir mağlubiyeti sonrası isim vermeden oyuncularını eleştirdi. Yanal, "Bazı oyuncularımız bu zorlu atmosferde zorlanıyor" dedi



HAK ETMEDİK....

Başakşehir karşısında başa baş bir oyun oynadıklarını da söyleyen Yanal, "Mağlup olmayı hak etmedik. Sonuç bu olmamalıydı" diye konuştu.