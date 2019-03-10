Bazı oyuncular zorlanıyor!

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir mağlubiyeti sonrası isim vermeden oyuncularını eleştirdi. Yanal, "Bazı oyuncularımız bu zorlu atmosferde zorlanıyor" dedi
HAK ETMEDİK....
Başakşehir karşısında başa baş bir oyun oynadıklarını da söyleyen Yanal, "Mağlup olmayı hak etmedik. Sonuç bu olmamalıydı" diye konuştu.
HAK ETMEDİK....
Başakşehir karşısında başa baş bir oyun oynadıklarını da söyleyen Yanal, "Mağlup olmayı hak etmedik. Sonuç bu olmamalıydı" diye konuştu.
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