Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi jokeylerden Halis Karataş, Perşembe akşamı Dubai Meydan yarışında Good Curry isimli atla start aldı. 4. olan 'Sihirbaz' lakaplı şampiyon jokey Halis Karataş ilgililerin yanlış vize alması nedeniyle Dubai'de mahsur kaldı. Çalışma vizesi yerine çalışma izini alarak girdiği için havalimanında uçağa binemeyen Karataş, büyükelçiliğin çabalarına rağmen hafta sonu tatiline denk geldiği için sorun çözülemedi. Aynı gün Dubai World Cup Karnavalın'da Perilina isimli ata binen ve 3. olan diğer jokey Selim Kaya ise sorunsuz bir şekilde İstanbul'a döndü.
- Spor
- 17.02.2019
- Gazete
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