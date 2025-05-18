Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 Zilhicce ayı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Zilhicce ayı ibadetleri ve önemi!

2025 Zilhicce ayı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Zilhicce ayı ibadetleri ve önemi!

İslam dünyası için büyük önem taşıyan Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Haram aylardan biri olan Zilhicce, manevi atmosferiyle Müslümanlar tarafından ayrı bir saygı ve sevgiyle karşılanır. Bu ayda yerine getirilen hac ibadeti, İslam'ın beş şartından biri olarak büyük değer taşır. Ayrıca Zilhicce ayında kutlanan Kurban Bayramı, İslam aleminin en önemli iki bayramından biridir.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 09:55
2025 Zilhicce ayı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Zilhicce ayı ibadetleri ve önemi!

İslam dünyası için büyük önem taşıyan Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın son ayı olarak bilinir. Bu ay hac ibadetinin yerine getirildiği ve Kurban Bayramı'nın idrak edildiği mübarek bir zaman dilimidir.

2025 Zilhicce ayı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Zilhicce ayı ibadetleri ve önemi!

2025 yılında Zilhicce ayı 7 Haziran Cuma günü başlayacak ve 19 Haziran Perşembe günü sona erecektir.

2025 Zilhicce ayı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Zilhicce ayı ibadetleri ve önemi!

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslüman Zilhicce ayı boyunca Mekke'de Kabe'yi ziyaret ederek kutsal hac ibadetini eda eder. Bu özel ay maneviyatın doruk noktasına ulaştığı, ibadetlerin kabul edildiği, dua ve tövbelerin yoğunlaştığı mübarek günleri içinde barındırır.

2025 Zilhicce ayı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Zilhicce ayı ibadetleri ve önemi!

Zilhicce'nin İlk On Günü: Manevi Değerleriyle Öne Çıkıyor

Fecr sûresinin 2. âyetinde geçen "on gece" ile tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce'nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu'l-ğayb, 31/148).

2025 Zilhicce ayı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Zilhicce ayı ibadetleri ve önemi!

Zilhiccenin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.) "Allah katında şu on günde işlenecek sâlih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuş, sahabîler: "Ey Allah'ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür?" diye sormuşlar.