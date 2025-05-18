2025 Zilhicce ayı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Zilhicce ayı ibadetleri ve önemi!

Zilhiccenin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.) "Allah katında şu on günde işlenecek sâlih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuş, sahabîler: "Ey Allah'ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür?" diye sormuşlar.