2025 Zilhicce ayı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Zilhicce ayı ibadetleri ve önemi!
İslam dünyası için büyük önem taşıyan Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Haram aylardan biri olan Zilhicce, manevi atmosferiyle Müslümanlar tarafından ayrı bir saygı ve sevgiyle karşılanır. Bu ayda yerine getirilen hac ibadeti, İslam'ın beş şartından biri olarak büyük değer taşır. Ayrıca Zilhicce ayında kutlanan Kurban Bayramı, İslam aleminin en önemli iki bayramından biridir.
Giriş Tarihi: 18.05.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 09:55