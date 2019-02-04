Bu Kartal çok farklı... Geçen haftaki Erzurum beraberliğiyle zirvenin 11 puan gerisine düşen Beşiktaş, Antalya'da gol şov yaptı: 6-2. 32'de Kartal penaltı kazandı. Ljajic'in şutunu Boffin çıkardı, Güven topu tamamladı. Hakem 'alan ihlali' gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı. Ljajic bu kez hata yapmadı: 0-1.
- Spor
- 04.02.2019
- Gazete
Kagawa değil Tsubasa
Beşiktaş; Ljajic, Dorukan ve Atiba ile ilk devrede 3-0’ı yakaladı... Antalya, Doukara ile umutlandı. Salih (k.k) ile fark bir kez daha 3'e çıktı 81'de oyuna giren Kagawa sadece 3 dakikada 2 gol atıp müthiş bir şov yaptı.
Bu Kartal çok farklı... Geçen haftaki Erzurum beraberliğiyle zirvenin 11 puan gerisine düşen Beşiktaş, Antalya'da gol şov yaptı: 6-2. 32'de Kartal penaltı kazandı. Ljajic'in şutunu Boffin çıkardı, Güven topu tamamladı. Hakem 'alan ihlali' gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı. Ljajic bu kez hata yapmadı: 0-1.
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