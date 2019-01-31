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’a ’dan talip var

Eren Derdiyok’a Meksika’dan talip var
'ın yollarını ayırmak istediği için flaş bir iddia ortaya atıldı. 'dan bir kulübün yıldız oyuncuyla ilgilendiği idida edildi. pasaportuna sahip olan Eren Derdiyok'u etmek isteyen Meksika kulübünün bugün bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcayacağı öne sürüldü. Galatasaray Yönetimi'nin teklif gelmesi durumunda Eren için kolaylık yapması bekleniyor.

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