Eren Derdiyok’a Meksika’dan talip var

Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Eren Derdiyok için flaş bir iddia ortaya atıldı. Meksika'dan bir kulübün yıldız oyuncuyla ilgilendiği idida edildi. İsviçre pasaportuna sahip olan Eren Derdiyok'u transfer etmek isteyen Meksika kulübünün bugün bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcayacağı öne sürüldü. Galatasaray Yönetimi'nin teklif gelmesi durumunda Eren için kolaylık yapması bekleniyor.
- Spor
- 31.01.2019
- Gazete
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