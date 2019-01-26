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'yı arama çalışmaları durduruldu gözyaşları sel oldu

Sala’nın uçağının kaybolması, antrenmanında gözyaşlarına neden oldu. Messi de, “N’olur aramayı sürdürün” çağrısı yaptı.

Sala gözyaşları
Fransa'dan Galler'e giderken uçağı kaybolan 28 yaşındaki 'yla ilgili bir ize rastlanamayınca arama çalışmalarının durdurulduğu açıklandı. Bu haber çok büyük bir üzüntü yarattı. Sala'nın 'taki takım arkadaşları ve teknik direktörü idmanda gözyaşlarına hakim olamadı. Abla Romina Sala ise "Hissediyorum Emiliano ölmedi. Arama çalışmaları yeniden başlamalı" ifadesini kullandı.




İspanyol ekibi 'nın Arjantinli yıldızı , vatandaşı Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışmalarının durdurulmaması çağrısında bulundu. Arjantinli futbolcu, Sala'nın arkadaşları ve ailesine de destek mesajı gönderdi. Messi'nin yanı sıra 'nin yıldızı Agüero, Dortmund forması giyen Witsel, Marsilyalı Thauvin gibi futbol dünyasındanbirçok isim, arama çalışmalarının devam etmesiyle ilgili görüşlerini sosyal medyadan paylaştı.



Sala'nın Nantes'taki hocası Vahid Halilhodzic ve arkadaşları arama çalışmalarının durdurulması haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı.



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