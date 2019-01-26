SÜPER Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan kadrosuna kattığı Demba Ba için dün imza töreni düzenledi. Yıldız oyuncu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Törene Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da katıldı. Demba Ba, "Başakşehir'in profesyonelliğinden çok etkilendim" diye konuştu.
ÇEYREK VE YARI FİNAL KURA ÇEKİMİ 30 OCAK'TA
ZİRAAT Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi 30 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekimine, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor ve Galatasaray- Boluspor eşleşmesinin galibi katılacak.
KAYSERİSPOR'UN KONUĞU BURSASPOR
SÜPER Lig'de 19. haftada bugün Göztepe-Galatasaray maçı dışında bir karşılaşma daha oynanacak. İstikbal Mobilya Kayserispor evinde Bursaspor'u ağırlayacak. Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da start alacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Kayserispor 18 haftada 20 puan topladı. Rakibi Bursaspor ise rakibinin 2 puan üzerinde bulunuyor.
ÇEYREK VE YARI FİNAL KURA ÇEKİMİ 30 OCAK'TA
ZİRAAT Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi 30 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekimine, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor ve Galatasaray- Boluspor eşleşmesinin galibi katılacak.
KAYSERİSPOR'UN KONUĞU BURSASPOR
SÜPER Lig'de 19. haftada bugün Göztepe-Galatasaray maçı dışında bir karşılaşma daha oynanacak. İstikbal Mobilya Kayserispor evinde Bursaspor'u ağırlayacak. Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da start alacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Kayserispor 18 haftada 20 puan topladı. Rakibi Bursaspor ise rakibinin 2 puan üzerinde bulunuyor.
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