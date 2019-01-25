Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Yassine Benzia, Ümraniyespor ile oynanan maç öncesinde saha kenarına gelerek abdest aldı. Sezon başından beri istenilen patlamayı bir türlü yapamayan Benzia'nın Ümraniye maçında da istenilen düzeyde değildi. Maç sonrası konuşan Cezayirli, "Çok üzgünüz. Biz Fenerbahçe'nin futbolcularıyız. Bu formayı giyiyorsanız, bu formaya layık olacak sonuçları almanız gerekiyor" dedi.
- Spor
- 25.01.2019
- Gazete
Yassine Benzia maç öncesi abdest aldı
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