ile oynanan maç öncesindesaha kenarına gelerek abdest aldı.Sezon başından beri istenilen patlamayıbir türlü yapamayanmaçında daistenilen düzeyde değildi. Maç sonrasıkonuşan, "Çok üzgünüz.Biz Fenerbahçe'nin futbolcularıyız." dedi.