Bugünkü
Takvim

’da ısrarcı

G.Saray, için küçük pürüzleri gidermeye çalışıyor. Terim ayrıca ’nun da alınmasını istedi.

Cimbom Pato’da ısrarcı
yöneticilerden Semih Haznedar ve Abdurrahim Albayrak yurtdışında çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Dubai'de Alan Carvalho için küçük pürüzleri gidermeye çalışan iki yönetici bu oyuncunun kulübüyle görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor. Semih Haznedar ve Abdurrahim Albayrak 'ye de geçerek burada için Tianjin Tianhai kulübünün yetkilileriyle temaslarını sürdürüyor.



PATO ÖZEL OYUNCU
Pato konusunda önemli gelişmeler yaşanırken Teknik Direktör Fatih Terim'in 2 yöneticiyle görüşerek Alan Carvalho dışında Pato'nun mutlaka alınmasını istediği belirlendi. Her fırsatta Pato'yu çok beğendiğini söyleyen Terim'in yöneticilere, "Pato tam istediğim özelliklere sahip. Onu transfer edersek önemli bir avantaj elde ederiz. Pato çok özel bir oyuncu. Galatasaray'da büyük işler yapacağını düşünüyorum. Onu takıma kazandırmak için sizden özel bir çaba göstermenizi rica ederim" dediği ortaya çıktı.



KIRAN KIRANA PAZARLIK
Galatasaraylı yöneticiler Pato için Abu Dabi'de pazarlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Brezilyalı futbolcunun da Sarı-Kırmızılılar'a çok sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.

TETTEH ŞİMDİLİK BEKLEMEDE
Galatasaray Yönetimi Sparta Prag'da oynayan Tetteh'i geri plana itti. ve Alan'ı bitirmeye yakın olan Sarı-Kırmızılı yöneticiler iki futbolcudan birinde bir pürüz çıkması durumunda bu kez Tetteh için temaslara başlayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Pato’da ısrarcı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri