Galatasaraylı yöneticilerden Semih Haznedar ve Abdurrahim Albayrak yurtdışında transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Dubai'de Alan Carvalho için küçük pürüzleri gidermeye çalışan iki yönetici bu oyuncunun kulübüyle görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor. Semih Haznedar ve Abdurrahim Albayrak Abu Dabi'ye de geçerek burada Pato için Tianjin Tianhai kulübünün yetkilileriyle temaslarını sürdürüyor.
PATO ÖZEL OYUNCU
Pato konusunda önemli gelişmeler yaşanırken Teknik Direktör Fatih Terim'in 2 yöneticiyle görüşerek Alan Carvalho dışında Pato'nun mutlaka alınmasını istediği belirlendi. Her fırsatta Pato'yu çok beğendiğini söyleyen Terim'in yöneticilere, "Pato tam istediğim özelliklere sahip. Onu transfer edersek önemli bir avantaj elde ederiz. Pato çok özel bir oyuncu. Galatasaray'da büyük işler yapacağını düşünüyorum. Onu takıma kazandırmak için sizden özel bir çaba göstermenizi rica ederim" dediği ortaya çıktı.
KIRAN KIRANA PAZARLIK
Galatasaraylı yöneticiler Pato için Abu Dabi'de pazarlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Brezilyalı futbolcunun da Sarı-Kırmızılılar'a çok sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.
TETTEH ŞİMDİLİK BEKLEMEDE
Galatasaray Yönetimi Sparta Prag'da oynayan Tetteh'i geri plana itti. Alan Carvalho ve Alan'ı bitirmeye yakın olan Sarı-Kırmızılı yöneticiler iki futbolcudan birinde bir pürüz çıkması durumunda bu kez Tetteh için temaslara başlayacak.
PATO ÖZEL OYUNCU
Pato konusunda önemli gelişmeler yaşanırken Teknik Direktör Fatih Terim'in 2 yöneticiyle görüşerek Alan Carvalho dışında Pato'nun mutlaka alınmasını istediği belirlendi. Her fırsatta Pato'yu çok beğendiğini söyleyen Terim'in yöneticilere, "Pato tam istediğim özelliklere sahip. Onu transfer edersek önemli bir avantaj elde ederiz. Pato çok özel bir oyuncu. Galatasaray'da büyük işler yapacağını düşünüyorum. Onu takıma kazandırmak için sizden özel bir çaba göstermenizi rica ederim" dediği ortaya çıktı.
KIRAN KIRANA PAZARLIK
Galatasaraylı yöneticiler Pato için Abu Dabi'de pazarlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Brezilyalı futbolcunun da Sarı-Kırmızılılar'a çok sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.
TETTEH ŞİMDİLİK BEKLEMEDE
Galatasaray Yönetimi Sparta Prag'da oynayan Tetteh'i geri plana itti. Alan Carvalho ve Alan'ı bitirmeye yakın olan Sarı-Kırmızılı yöneticiler iki futbolcudan birinde bir pürüz çıkması durumunda bu kez Tetteh için temaslara başlayacak.
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