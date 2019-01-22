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isyan ettirdi!

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Bir dönem doping kullandığı için kortlardan uzak kalan Rus tenisçi Maria Sharapova, dün Tenis Turnuvası'nda boy gösterdi. Avustralyalı rakibi Ashleigh Barty'e elenip turnuvaya erken veda etti. Elendiği maç sırasında 8 dakika tuvalet molası kullanarak herkesi isyan ettirdi. Eleştirmenler bu durum için "Sportmenliğe aykırı" dedi.

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