Bir dönem doping kullandığı için kortlardan uzak kalan Rus tenisçi Maria Sharapova, dün Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda boy gösterdi. Avustralyalı rakibi Ashleigh Barty'e elenip turnuvaya erken veda etti. Elendiği maç sırasında 8 dakika tuvalet molası kullanarak herkesi isyan ettirdi. Eleştirmenler bu durum için "Sportmenliğe aykırı" dedi.
- Spor
- 22.01.2019
- Gazete
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