Kartal listesine sürpriz bir ismi aldı. Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında oynayan ve Göztepe'nin de listesinde olan Muhayer Oktay Beşiktaş'ın radarına girdi. Siyah-Beyaslı yönetim 19 yaşındaki oyuncu için Alman kulübüne teklif yaptı.
- Spor
- 15.01.2019
- Gazete
Muhayer Oktay sürprizi
Beşiktaş Yönetimi Göztepe’nin listesinde yer alan 19 yaşındaki oyuncu için Fortuna Düsseldorf’a teklif yaptı.
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