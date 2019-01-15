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Yönetimi ’nin listesinde yer alan 19 yaşındaki oyuncu için ’a teklif yaptı.

Muhayer Oktay sürprizi
Kartal listesine sürpriz bir ismi aldı. 'nın takımında oynayan ve Göztepe'nin de listesinde olan Muhayer Oktay 'ın radarına girdi. Siyah-Beyaslı yönetim 19 yaşındaki oyuncu için Alman kulübüne teklif yaptı.

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