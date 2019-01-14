Beşiktaşlı Tolgay Arslan ve Galatasaraylı Serdar Aziz'in transferinde beklemeye geçen Fenerbahçe'nin taktik değiştirdiği ortaya çıktı... İki futbolcuyla de her konuda anlaşan ancak ezeli rakipleriyle yaptığı görüşmelerden şu ana kadar sonuç alamayan Sarı-Lacivertliler, B planını devreye soktu.
ÇOK SABIRLI DAVRANACAKLAR
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe transferde çok sabırlı davranacak. Sarı-Lacivertliler, maaş yükü nedeniyle Beşiktaş ve G.Saray'ın Tolgay ile Serdar Aziz'le yolları ayırmak zorunda kalacağını düşünüyor.
FENER'İN İSTEDİĞİ GİBİ OLACAK
F.Bahçe yönetimi gerekirse ara transfer döneminin son günü olan 31 Ocak'a kadar bekleyecek. Eli çok daha güçlenecek olan Sarı-Lacivertliler, istediği şartlarda iki yıldıza imza attırmanın planını yapıyor.
SİZİ MUTLAKA ALACAĞIZ!
Yöneticilerin Serdar Aziz ve Tolgay'a "Başka takımla görüşmeyin. Gerekirse son gün de olsa sizi alacağız" diye haber gönderdiği gelen bilgiler arasında.
ÇOK SABIRLI DAVRANACAKLAR
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe transferde çok sabırlı davranacak. Sarı-Lacivertliler, maaş yükü nedeniyle Beşiktaş ve G.Saray'ın Tolgay ile Serdar Aziz'le yolları ayırmak zorunda kalacağını düşünüyor.
FENER'İN İSTEDİĞİ GİBİ OLACAK
F.Bahçe yönetimi gerekirse ara transfer döneminin son günü olan 31 Ocak'a kadar bekleyecek. Eli çok daha güçlenecek olan Sarı-Lacivertliler, istediği şartlarda iki yıldıza imza attırmanın planını yapıyor.
SİZİ MUTLAKA ALACAĞIZ!
Yöneticilerin Serdar Aziz ve Tolgay'a "Başka takımla görüşmeyin. Gerekirse son gün de olsa sizi alacağız" diye haber gönderdiği gelen bilgiler arasında.
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