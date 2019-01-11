Aslan’dan Tetteh atağı

Marcao ve Emre Taşdemir transeriyle sessizliğini bozan Galatasaray'da büyük hareketlilik yaşanıyor. Alan Carvalho'yla her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, ikinci forvet transferi için büyük çaba harcıyor. Listesinde birçok isim olan Galatasaray son olarak rotasını Çekya'ya çevirdi.
ÖNCE KISA BİR ŞOK YAŞANDI
Yönetim, scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Sparta Prag'lı Benjamin Tetteh için resmi girişimlere başladı. Ancak Çekya kulübünün 12 milyon Euro istemesi kısa süreli bir şok yarattı.
B PLANINI DEVREYE SOKTULAR
Bunun üzerine B planını devreye sokan Galatasaray 1 milyon Euro kiralama ve 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu teklif yaptı. Şimdi Sparta Prag kulübünden yanıt bekleniyor.
21 YAŞINDA, GELECEĞİ PARLAK
1.93 boyunda olan 21 yaşındaki Tetteh geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor. Fatih Terim sırtı dönük oyunu çok iyi oynayan ve takım oyununa yatkın olan genç golcüyü mutlaka takımda istiyor.
BU SEZON 19 MAÇ OYNADI, 9 GOL ATTI
Sparta Prag formasıyla 19 resmi maça çıkan Benjamin Tetteh 9 gol kaydetti. Genç yıldız müthiş fiziği ve hava hakimiyeti ile dikkat çekiyor.
ÖNCE KISA BİR ŞOK YAŞANDI
Yönetim, scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Sparta Prag'lı Benjamin Tetteh için resmi girişimlere başladı. Ancak Çekya kulübünün 12 milyon Euro istemesi kısa süreli bir şok yarattı.
B PLANINI DEVREYE SOKTULAR
Bunun üzerine B planını devreye sokan Galatasaray 1 milyon Euro kiralama ve 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu teklif yaptı. Şimdi Sparta Prag kulübünden yanıt bekleniyor.
21 YAŞINDA, GELECEĞİ PARLAK
1.93 boyunda olan 21 yaşındaki Tetteh geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor. Fatih Terim sırtı dönük oyunu çok iyi oynayan ve takım oyununa yatkın olan genç golcüyü mutlaka takımda istiyor.
BU SEZON 19 MAÇ OYNADI, 9 GOL ATTI
Sparta Prag formasıyla 19 resmi maça çıkan Benjamin Tetteh 9 gol kaydetti. Genç yıldız müthiş fiziği ve hava hakimiyeti ile dikkat çekiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.