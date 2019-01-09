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Aatif’ın yeni durağı Rize

Faslı yıldız, Karadeniz kulübüyle anlaştı. Kulüpler pazarlık yapıyor.

Aatif’ın yeni durağı Rize
Sezon başında kadro dışı bırakılan ancak 'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından affedilen 'den sürpriz bir hamle geldi. Faslı yıldız, 'la el sıkıştı. Eğer kulüpler arasında da anlaşma sağlanırsa Aatif, Karadeniz ekibine kiralanacak.

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