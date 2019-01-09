Sezon başında kadro dışı bırakılan ancak Ersun Yanal'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından affedilen Aatif Chahechouhe'den sürpriz bir hamle geldi. Faslı yıldız, Çaykur Rizespor'la el sıkıştı. Eğer kulüpler arasında da anlaşma sağlanırsa Aatif, Karadeniz ekibine kiralanacak.
- Spor
- 09.01.2019
- Gazete
Aatif’ın yeni durağı Rize
Faslı yıldız, Karadeniz kulübüyle anlaştı. Kulüpler pazarlık yapıyor.
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