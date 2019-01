Hamza Yerlikaya açıkladı! Başkan Erdoğan tüm maçları tek tek takip ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2018-2019 Sezonu MHK Kış Semineri kapanış ve kokart töreni, Antalya Belek'teki Calista Luxury Resort Otel'de yapıldı. Törende konuşan MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, konuşmasında daha çok sezonda uygulanmaya başlanan VAR sistemi ile ilgili bilgi verdi. 2017 yılında VAR ile ilgili bilgilendirilme yapıldığını belirten Namoğlu, 2017'de teorik dersler verildiğini ve 22 hakem ile deneme yapıldığını söyledi. VAR'ın, Türkiye'de ilk kez 2018'de Spor Toto 1'inci Lig Play-Off maçları finalinde uygulandığını kaydeden Namoğlu, "VAR resmen 2018-2019 sezonunda başladı. 18 kulübün ayağına giderek VAR eğitimi verildi. Medya kuruluşlarına talep üzerine gidip bilgi verildi. Eğer VAR ile ilgili herhangi bir eğitimde eksiklik varsa gidip tekrar anlatırız. Medyadaki kuruluşlara tekrar anlatma imkanını yaratabiliriz" dedi.

"VAR İLE 47 POZİSYON İNCELENDİ"

Eleştiri konularından birinin VAR'da bazı isimlerin sürekli kullandığına yönelik olduğunu belirten Namoğlu, Dünya Kupası'nda 13 hakemin görev yaptığını, İtalyan ve Hollandalı iki hakemin maçların yüzde 40'ını yönettiğini anlattı. Bu konuda başarılı olanların sürekli maç alacağını aktaran Namoğlu, Türkiye'de ilk yarıda VAR ile 47 kez sahada inceleme yapıldığını aktardı. İlk yarıda 24'ünde penaltılar 12'sinde kırmızı kart, 11'inde de gol incelemesi yapıldığını söyleyen Namoğlu, "23 kez sadece VAR ile karar değiştirildi. İlk devre 153 müsabaka oynandı, 70 kez karar değiştirildi. 23 kez hakem kararını değiştirmedi" diye konuştu.

VAR'LA DEĞİŞEN SÜRELER

2017- 2018 sezonunun ilk yarısı ile bu sezonunun ilk yarısındaki rakamları paylaşan Namoğlu, şu bilgileri verdi:

"2017- 2018 sezonunda sarı kart 716 iken, bu sezon 674'e düştü. İtirazdan dolayı sarı kart 104 iken, bu sayı 65'e düştü. Kırmızı kart sayısı 46'dan 43'e düştü. Faullerde 4 bin 505 iken bu sene 4 bin 230'a düştü. Penaltıda geçen sezon 61 olan sayı bu sene 66'ya çıktı. Penaltı oranları VAR sayesinde yakalandı. Düzeltilen karar inceleme süresi 1.33 dakika iken monitörde inceleme süresi 34 saniye olarak kayda geçti."

BAL HAKEMLERİNİN EKSİKLİKLERİ

Türkiye'de bir ilki başlattıklarını dile getiren Yusuf Namoğlu, Bölgesel Amatör Ligler'de (BAL) görev yapan hakemlerin 12'nci kuralda büyük eksikliklerini fark ettiklerini aktardı. Bu hakemlerin tabandan doğru bir eğitimden gelmediklerini belirten Namoğlu, "2,5 günde hakem kurslarından çıkılıyordu. Bunu minimum 9 güne çıkardık. Bir seferberlik olarak Türkiye'yi 13 bölgeye aktararak hakemlere ve gözlemcilere eğitimler verildi" şeklinde konuştu.

"SEZON SONUNDA HAKEM SAYISI 9 BİN 396 OLACAK"

Bir sezonda TFF bünyesinde 132 bin 898 amatör maç oynandığını anlatan Yusuf Namoğlu, 2 bin 358 profesyonel müsabaka oynandığını belirterek, Türkiye'de toplam 135 bin 256 maç oynandığını söyledi. 5 bin 931 lisanslı hakem bulunduğuna değinen Namoğlu, "Hakem sayısını çoğaltmamız gerektiğine inandık. Herkes için Hakemlik (HİF) diye bir kavram vardı. Şişmanlığına bakılmaksızın yeter ki hakem olsun anlayışı vardı. Bunu kaldırdık. Fiziğine ve bilgisine bakıp ön eleme yaptık. 81 ilde 3 bin 465 aday hakem, 1 yılını doldurmayı bekliyor. Lisanslı hakem sayısı bu sezon sonunda 9 bin 396 olacak" diye konuştu.

"TÜRK HAKEMLERİ 48 MAÇ YÖNETTİ"

FIFA kokartlı Türk hakemlerin bu sezon ülke dışında 48 maç yönettiğini anlatan Namoğlu, "Bu 48 müsabakada hakem arkadaşlarımızın hiçbirinin kırık notu yok. Bu Türk hakemlerin Avrupa'da gayet başarılı olduğunu gösteriyor. Bunun somut örneği de Cüneyt Çakır'ın dünya kupasında yönettiği maçları gösterebiliriz. Genç olarak da Halil Umut Meler'imiz de İngiltere'de Avrupa Gençler Final maçını yönetme başarısını göstermiştir" dedi.

"VAR'A GÖRE DEĞİL POZİSYONLAR"

Hakem sayısını 25'e çıkarma nedeninin VAR olgusu olduğunu anlatan Namoğlu, 17 haftalık dönemde Fırat Aydınus'un 13, Cüneyt Çakır'ın 12, Umut Meler'in 12, Alper Ulusoy'un 12, Ali Palabıyık'ın ise 11 maç yönettiğini anlattı. Namoğlu, dünya genelinde VAR'da da hakem hatalarının yapıldığını dile getiren Namoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de 2-3 kez hata yapıldı ama problem haline getirildi. Başakşehir- Fenerbahçe maçında 3 dakikalık kesinti yaşandı, büyük olaylar oldu. İtalya'da bir maçta VAR 28 dakikada devre dışı kaldı. VAR konusunda problemler minimuma indirildi. İlk yarıda herkese soruyorum yüz 100 yanlış bir gol oldu mu, bana göre atılmadı. Maçta yüzde 100 ihraç olması lazım dediğimiz bir pozisyon oldu mu, hayır. Ne atlandı, sana göre-bana göre. Bundan sonra da atlanacak. 'X' takıma göre penaltıdır, 'Y' takımına göre değildir olaylarıdır. Medyada da 4 kişilik toplantı da bile ortak bir karar çıkmıyor. Böyle konularda rica ediyorum, hakemin yorumuna itibar edelim. Aksi takdirde VAR bu konuda eleştirilir. Sana göre-bana göre pozisyonlar VAR'ın görevi değil, VAR'a göre değil."

YERLİKAYA: "AĞACIN KURDU İÇERİDEDİR"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ise yaptığı açıklamada, 6222 sayılı yasada yeni bir düzenlemede değişim ve dönüşüm söz konusu olduğunu söyledi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in 'Bizim hakemlerimize hakaretten dolayı disipline gönderdiğimiz o kişileri savcılığa veriniz' sözlerini de değerlendiren Yerlikaya, "Göğsünde albayrağı taşıyan, milleti için hizmet veren o inanca küfretmek saygısızlıktır, bunu kabul etmiyoruz. Futbolu seven bir kardeşinizim, ben de futbolla spora başladım. Hakem sahada görevini yapar, gördüğünü çalar. Başka bir hakem, düdüğü çalan hakem hakkında vermiş olduğu kararı yanlış olduğunu savunur. Bu da toplumu infiale sürükler. Birbirimizi eleştirmeyelim. Ağacın kurdu içeridedir" dedi.

"CUMHURBAŞKANI MAÇLARI TEK TEK İNCELİYOR"

Hakemliğin adalet demek olduğunu belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Hakemin tarafı ve kulübü yoktur. Birbirimize karşı adil olacağız. Herkes oynar, maçtan bir zaifiyet olduğunu mutlaka kusurlu hakemdir. İşiniz zor, göreviniz zor ama güzel. Adalete teslim olabilmek anlamında işiniz güzel. Allah yolunuzu açık etsin. Büyük başarılara imza etsin, Cüneyt Çakır gibi başarılara imza atmak size nasip olsun. İnşallah dünya sıralamasında ilklerin yerinde olursunuz. Eleştirmek kolay, ama biz doğruyu yapacağız. Siz maçı yönetiyorsunuz, bir de Cumhurbaşkanımız an be an elinde cep telefonu ile izliyor. Her anı, pozisyonu böyle tek tek inceliyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu şikayetleri hep birlikte engelleyeceğiz. Birlikte Türk futbolunu daha iyi yerlere getireceğiz."

Törende konuşmaların ardından bu sene ilk defa listede yer alan Ümit Öztürk'e FIFA kokartını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya taktı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Yerlikaya, FIFA hakemleri Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk'a kokart taktı. Tören 2019 yılında FIFA kokartı takılan hakemlerin fotoğraf çekimiyle sona erdi.

2019 yılında FIFA kokartı takacak hakemler şu şekilde:

FIFA hakemleri: Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk.

FIFA yardımcı hakemleri: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Kadın FIFA hakemleri: Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryak.

Kadın FIFA yardımcı hakemleri: Betül Nur Yılmaz, Deybet Gök, Sedef Aktan, Mürvet Yavuztürk.

FIFA plaj futbolu hakemleri: Bülent Kökten, Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker.

FIFA futsal hakemleri: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Uğur Çakmak, Murat Çolak.

Kadın FIFA futsal hakemi: Fatma Özlem Tursun.