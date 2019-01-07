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’ye başvurdu

G.Saray’da gözden çıkarılan Eren, 1.4 milyon Euro’luk alacağı için ’ye gitti

Eren TFF’ye başvurdu
G.SARAY'DA teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Eren Derdiyok, 1.4 milyon Euro'luk alacağı için Sarı-Kırmızılı kulübü 'ye şikayet etti. Eğer Cimbom, Eren'e gerekli ödemeyi yapmazsa golcü oyuncu bonservissiz bir şekilde takımdan ayrılabilecek. Öte yandan 31 yaşındaki futbolcuya Stuttgart'ın talip olduğu öne sürüldü.

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