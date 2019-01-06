Kartal transfer harekatını sürdürüyor... Burak Yılmaz'ı transfer ederek forvet sorununa nokta koyan Siyah- Beyazlı yönetim gözünü bu kez de stoper pozisyonuna çevirdi. Pepe'nin satılması Vida'nın da taliplilerinin olması nedeniyle 2 stoper almayı düşünen Beşiktaş, PSV'de forma giyen Mirin için PSG İle anlaştı.
SEZON BAŞI DA GÜNDEMDEYDİ
Sezon başında da Isimat Mirin için adım atan yönetim bu oyuncu için istenen 4 milyon Euro bonservis bedeli nedeniyle bu transferden vazgeçmişti. PSV o dönemde Beşiktaş'ın kiralık teklifini de kabul etmemişti.
BONSERVİS FİYATI 350 BİN EURO
Beşiktaş bu oyuncu için Hollanda kulübüne 350 bin Euro ödeyecek. 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Fransız stoper yılda 1 milyon 200 bin Euro alacak. Mirin bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek.
SAĞ BEKTE DE GÖREV YAPIYOR
PSV'de istediğini bulamayan Isimat Mirin'in aynı zamanda sağ bekte de görev yapması bir avantaj olarak gösteriliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu oyuncunun alınması için yönetime rapor verdiği de ortaya çıktı.
SEZON BAŞI DA GÜNDEMDEYDİ
Sezon başında da Isimat Mirin için adım atan yönetim bu oyuncu için istenen 4 milyon Euro bonservis bedeli nedeniyle bu transferden vazgeçmişti. PSV o dönemde Beşiktaş'ın kiralık teklifini de kabul etmemişti.
BONSERVİS FİYATI 350 BİN EURO
Beşiktaş bu oyuncu için Hollanda kulübüne 350 bin Euro ödeyecek. 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Fransız stoper yılda 1 milyon 200 bin Euro alacak. Mirin bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek.
SAĞ BEKTE DE GÖREV YAPIYOR
PSV'de istediğini bulamayan Isimat Mirin'in aynı zamanda sağ bekte de görev yapması bir avantaj olarak gösteriliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu oyuncunun alınması için yönetime rapor verdiği de ortaya çıktı.
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