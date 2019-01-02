Son günlerde birçok spekülasyonla sarsılan Galatasaray'da gözler Florya'ya çevrilmiş durumda... Teknik direktör Fatih Terim'in gözden çıkarılan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Yapılacak görüşmelerin ardından iki yıldızın kaderi de büyük oranda netleşecek. Tecrübeli hocanın ayrıca sözleşmesi nedeniyle yönetimle karşı karşıya gelen Ozan Kabak'la da özel bir görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında.
50 YETENEK İÇİNDE OZAN KABAK DA VAR
UEFA, 2019 yılına damga vurması beklenen 50 genç yeteneğin listesini yayınladı. Listede Galatasaray'da son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Ozan Kabak da yer aldı. Alanyasporlu Merih Demiral da listede kendine yer buldu.
50 YETENEK İÇİNDE OZAN KABAK DA VAR
UEFA, 2019 yılına damga vurması beklenen 50 genç yeteneğin listesini yayınladı. Listede Galatasaray'da son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Ozan Kabak da yer aldı. Alanyasporlu Merih Demiral da listede kendine yer buldu.
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