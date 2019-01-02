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Damien comolli rahatsızmış!

Yetkileri sınırlandırılan Comolli gelişmelerden rahatsız...

Damien comolli rahatsızmış!
Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi, ardından Volkan Ballı'nın Samandıra'ya ayak basmasından sonra yetkileri sınırlandırılan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin gelişmelerden çok rahatsız olduğu öğrenildi. Fransız ün yakın çevresine dert yandığı ve, "Görev tanımım anlam veremediğim bir şekilde değiştirildi" dediği öğrenildi.

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