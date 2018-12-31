Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ABD'deki tatilini tamamladıktan sonra çarşamba günü yönetimle masaya oturacak. İkinci yarının planlamasını yapacak Terim'in takımda görmek istemediği isimleri yönetimle paylaşması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın, bu görüşmede Maicon, Garry Rodrigues, Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik'in gönderilmesini isteyeceği öğrenildi. Serdar Aziz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Fatih Terim'le görüşmeden takımdan ayrılmam" açıklaması yapmıştı. İkilinin görüşmesi de merakla bekleniyor.
- Spor
- 31.12.2018
- Gazete
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