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Rodrigues direkleri tekmeledi

Rodrigues direkleri tekmeledi
G.Saray'da dünkü maça yedek kulübesinde başlayan Garry Rodrigues, ısınmak için saha kenarında olduğu esnada 'un Robinho ile ikinci golü bulmasıyla çılgına döndü. Yıldız futbolcu gol sonrası sinirlerine hakim olamadı ve korner direğini tekmeledi. Rodrigues'in tekmesi sonrası kırılan korner direği, ardından değiştirildi. 28 yaşındaki futbolcu Sivas maçının 75. dakikasında 'un yerine oyuna dahil oldu.

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