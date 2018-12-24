G.Saray'da dünkü maça yedek kulübesinde başlayan Garry Rodrigues, ısınmak için saha kenarında olduğu esnada Sivasspor'un Robinho ile ikinci golü bulmasıyla çılgına döndü. Yıldız futbolcu gol sonrası sinirlerine hakim olamadı ve korner direğini tekmeledi. Rodrigues'in tekmesi sonrası kırılan korner direği, ardından değiştirildi. 28 yaşındaki futbolcu Sivas maçının 75. dakikasında Eren Derdiyok'un yerine oyuna dahil oldu.
- Spor
- 24.12.2018
- Gazete
Rodrigues direkleri tekmeledi
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