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'a önce ıslık sonra alkış

’u oyundan çıkarken bir grup taraftar ıslıkladı. Tribünlerin çoğunluğu ise golcü oyuncuya alkışları ile destek verdi.

Önce ıslık sonra alkış
'ın Demir Grup 'la oynadığı maçta takımın 20. dakikada penaltıdan ilk golünü kaydeden , 75. dakikada yerini Garry Rodrigues'e bıraktı.

ALKIŞLI DESTEK
Bu sezon zaman zaman performansı nedeniyle eleştirilen Eren'i dün oyundan çıkarken bir grup taraftar ıslıkladı. Yapılan ıslıklı protesto sonrası, tribünlerin büyük çoğunluğu ise yıldız oyuncuya alkışları ile destek verdi. Eren de kendisine destek olan taraftarları alkışlayarak selamladı. 31 yaşındaki forvet oyuncusu dün Sivasspor ağlarını havalandırarak bu sezon 'deki gol sayısını da 7'ye çıkarmış oldu. Eren ayrıca Galatasaray'ın Stadı'ndaki 400. kaydeden isim olmayı başardı.

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