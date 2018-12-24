Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'la oynadığı maçta takımın 20. dakikada penaltıdan ilk golünü kaydeden Eren Derdiyok, 75. dakikada yerini Garry Rodrigues'e bıraktı.
ALKIŞLI DESTEK
Bu sezon zaman zaman performansı nedeniyle eleştirilen Eren'i dün oyundan çıkarken bir grup taraftar ıslıkladı. Yapılan ıslıklı protesto sonrası, tribünlerin büyük çoğunluğu ise yıldız oyuncuya alkışları ile destek verdi. Eren de kendisine destek olan taraftarları alkışlayarak selamladı. 31 yaşındaki forvet oyuncusu dün Sivasspor ağlarını havalandırarak bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki gol sayısını da 7'ye çıkarmış oldu. Eren ayrıca Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'ndaki 400. kaydeden isim olmayı başardı.
ALKIŞLI DESTEK
Bu sezon zaman zaman performansı nedeniyle eleştirilen Eren'i dün oyundan çıkarken bir grup taraftar ıslıkladı. Yapılan ıslıklı protesto sonrası, tribünlerin büyük çoğunluğu ise yıldız oyuncuya alkışları ile destek verdi. Eren de kendisine destek olan taraftarları alkışlayarak selamladı. 31 yaşındaki forvet oyuncusu dün Sivasspor ağlarını havalandırarak bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki gol sayısını da 7'ye çıkarmış oldu. Eren ayrıca Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'ndaki 400. kaydeden isim olmayı başardı.
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