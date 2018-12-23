Bugünkü
Takvim

’de neşeli günler

Fenerbahçe’de neşeli günler
Fenerbahçe, yarın karşılaşacağı maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisileri'nde Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-Lacivertli futbolcuların çalışma boyunca neşeli oldukları gözlendi. Ersun Yanal, idman boyunca oyuncularıyla yakından ilgilendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe’de neşeli günler
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri