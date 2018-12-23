Fenerbahçe’de neşeli günler

Fenerbahçe, yarın karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisileri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-Lacivertli futbolcuların çalışma boyunca neşeli oldukları gözlendi. Ersun Yanal, idman boyunca oyuncularıyla yakından ilgilendi.
- Spor
- 23.12.2018
- Gazete
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