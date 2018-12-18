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'da Seleznov cepte!

İki santrfor alacak , ’u yedekte bekletiyor. G.Saray istediği iki golcüyü alamazsa ’ya imzayı attıracak...

Seleznov cepte!
G.Saray Yönetimi, Akhisarspor tarafından kadro dışı bırakılan Yevgen Seleznov ile prensipte anlaştı. Devre arasında iki forvet i yapacak Cimbom, istediği isimleri kadrosuna katamazsa Seleznov'u renklerine bağlayacak. 33 yaşındaki Ukraynalı golcü, bu sezon 7 Süper Lig maçına çıktı ve 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 'ın transfer listesinde Alan Carvalho, Graziano Pelle gibi isimler yer alıyor. , özellikle Alan Carvalho'yu çok istiyor.

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