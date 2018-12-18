G.Saray Yönetimi, Akhisarspor tarafından kadro dışı bırakılan Yevgen Seleznov ile prensipte anlaştı. Devre arasında iki forvet transferi yapacak Cimbom, istediği isimleri kadrosuna katamazsa Seleznov'u renklerine bağlayacak. 33 yaşındaki Ukraynalı golcü, bu sezon 7 Süper Lig maçına çıktı ve 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray'ın transfer listesinde Alan Carvalho, Graziano Pelle gibi isimler yer alıyor. Fatih Terim, özellikle Alan Carvalho'yu çok istiyor.
- Spor
- 18.12.2018
- Gazete
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