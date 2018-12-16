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Samandıra’da rüzgarı

4 yıl aradan sonra ’ye geri dönen tecrübeli teknik adam dün takımın başında ilk kez idmana çıktı.

Samandıra'da Yanal rüzgarı
Yarın Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de dün Ersun Yanal rüzgarı esti... 4 yıl aradan sonra Sarı-Lacivertli takıma geri dönen tecrübeli teknik adam ilk idmanına çıktı... Önceki gün resmi açıklamanın ardından Samandıra'ya giderek futbolcularla tanışan Ersun Yanal'ın oldukça hırslı olduğu gözlendi. Şimdi gözler yarınki önemli sınava çevrildi.

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