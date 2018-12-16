Yarın Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de dün Ersun Yanal rüzgarı esti... 4 yıl aradan sonra Sarı-Lacivertli takıma geri dönen tecrübeli teknik adam ilk idmanına çıktı... Önceki gün resmi açıklamanın ardından Samandıra'ya giderek futbolcularla tanışan Ersun Yanal'ın oldukça hırslı olduğu gözlendi. Şimdi gözler yarınki önemli sınava çevrildi.
- Spor
- 16.12.2018
- Gazete
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