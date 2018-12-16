Cimbom haftanın kritik maçında lider Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Böylece ev sahibi ekip, Galatasaray'la arasındaki 8 puanlık farkı korudu... 18. dakikada Başakşehir öne geçti. Hızlı gelişen atakta İrfan Can'ın ceza yayı üzerinden şutu Serdar'a de çarpıp ağlara gitti: 1-0.
VAR KARARIYLA PENALTI
24. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Onyekuru'nun şutu Mert'ten döndü. 28. dakikada Galatasaray VAR kararıyla penaltı kazandı. Topun gerisine geçen Eren Derdiyok skoru 1-1 yaptı.
EREN AĞIR KALDI, FIRSAT KAÇTI
50. dakikada Galatasaray çok hızlı çıktı. Ancak Eren şut atmak yerine çalımı deneyince pozisyon kaçtı. 60. dakikada Mossoro'nın pasında Riad Bajic yüzde yüz pozisyonda istediği gibi vuramadı.
KARŞILIKLI ATAKLAR VARDI
81. dakikada araya giren Ozan büyük bir tehlikeyi önledi. 82. dakikada Caicara'nın şutunu Muslera kurtardı. 89. dakikada Onyekuru'nun plasesi Mert'in kucağına gidince maç 1-1 bitti.
MÜCADELE ÜST SEVİYEDEYDİ
Lider Başakşehir ile Galatasaray arasındaki kritik maçta belki futbol kalitesi çok yüksek değildi ama mücadele üst seviyedeydi. Özellikle maçın son dakikalarında heyecan zirveye çıktı. Ancak iki takım da kazanamadı.
VAR KARARIYLA PENALTI
24. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Onyekuru'nun şutu Mert'ten döndü. 28. dakikada Galatasaray VAR kararıyla penaltı kazandı. Topun gerisine geçen Eren Derdiyok skoru 1-1 yaptı.
EREN AĞIR KALDI, FIRSAT KAÇTI
50. dakikada Galatasaray çok hızlı çıktı. Ancak Eren şut atmak yerine çalımı deneyince pozisyon kaçtı. 60. dakikada Mossoro'nın pasında Riad Bajic yüzde yüz pozisyonda istediği gibi vuramadı.
KARŞILIKLI ATAKLAR VARDI
81. dakikada araya giren Ozan büyük bir tehlikeyi önledi. 82. dakikada Caicara'nın şutunu Muslera kurtardı. 89. dakikada Onyekuru'nun plasesi Mert'in kucağına gidince maç 1-1 bitti.
MÜCADELE ÜST SEVİYEDEYDİ
Lider Başakşehir ile Galatasaray arasındaki kritik maçta belki futbol kalitesi çok yüksek değildi ama mücadele üst seviyedeydi. Özellikle maçın son dakikalarında heyecan zirveye çıktı. Ancak iki takım da kazanamadı.
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