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ligin flaş ekibi 'yı devirdi!

nefes kesen maçta ’yı Jahovic (2) ve ile devirdi. Diagne’nin golleri yetmedi.

Düellonun galibi Konya
Aykut Kocaman'ın gelişinin ardından üst sıraları hedefleyen Konyaspor, ligin flaş ekibi Kasımpaşa'yı 3-2 yenmeyi başardı. Ev sahibi ekip 47. dakikada Adis Jahovic'in golüyle öne geçti.

SON SÖZÜ FOFANA SÖYLEDİ
Ancak Kasımpaşa, 69 ve 72. dakikalarda süper forveti Mbaye Diagne ile bir anda 2-1 öne geçmeyi başardı. 74. dakikada yeniden sahneye Jahovic çıktı ve maça denge geldi: 2-2. 82. dakikada Fofana, Konya'ya galibiyeti getirdi.

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