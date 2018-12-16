Aykut Kocaman'ın gelişinin ardından üst sıraları hedefleyen Konyaspor, ligin flaş ekibi Kasımpaşa'yı 3-2 yenmeyi başardı. Ev sahibi ekip 47. dakikada Adis Jahovic'in golüyle öne geçti.



SON SÖZÜ FOFANA SÖYLEDİ

Ancak Kasımpaşa, 69 ve 72. dakikalarda süper forveti Mbaye Diagne ile bir anda 2-1 öne geçmeyi başardı. 74. dakikada yeniden sahneye Jahovic çıktı ve maça denge geldi: 2-2. 82. dakikada Fofana, Konya'ya galibiyeti getirdi.