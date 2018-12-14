G.Saray, Ocak ayında kadrosunu en az bir golcüyle takviye etmekte kararlı... Yönetim, 5 golcü üzerinde duruyor. Adaylar ise Çin Ligi'nde forma giyiyor. Sarı-Kırmızılılar'da golcü transferinde öne çıkan ilk isim Alan Carvalho. Brezilyalı oyuncunun Evergrande ile olan sözleşmesi 19 Ocak'ta sona eriyor.
- Spor
- 14.12.2018
- Gazete
İşte Galatasaray'ın transfer planı
Galatasaray, Ocak ayında kadrosunu kaliteli bir golcüyle takviye etmekte kararlı... Adaylar arasında ilk sırada Alan Carvalho var. Alternatifler Soriano, Pelle, Demba Ba ve Tardei.
G.Saray, Ocak ayında kadrosunu en az bir golcüyle takviye etmekte kararlı... Yönetim, 5 golcü üzerinde duruyor. Adaylar ise Çin Ligi'nde forma giyiyor. Sarı-Kırmızılılar'da golcü transferinde öne çıkan ilk isim Alan Carvalho. Brezilyalı oyuncunun Evergrande ile olan sözleşmesi 19 Ocak'ta sona eriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.