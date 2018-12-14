Ocak ayında kadrosunu en az bir golcüyle takviye etmekte kararlı... Yönetim, 5 golcü üzerinde duruyor. Adaylar ise'nde forma giyiyor. Sarı-Kırmızılılar'da golcü transferinde öne çıkan ilk isimBrezilyalı oyuncununile olan sözleşmesi'ta sona eriyor.