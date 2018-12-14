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İşte 'ın transfer planı

, Ocak ayında kadrosunu kaliteli bir golcüyle takviye etmekte kararlı... Adaylar arasında ilk sırada var. Alternatifler Soriano, Pelle, ve Tardei.



G.Saray, Ocak ayında kadrosunu en az bir golcüyle takviye etmekte kararlı... Yönetim, 5 golcü üzerinde duruyor. Adaylar ise Çin Ligi'nde forma giyiyor. Sarı-Kırmızılılar'da golcü transferinde öne çıkan ilk isim Alan Carvalho. Brezilyalı oyuncunun Evergrande ile olan sözleşmesi 19 Ocak'ta sona eriyor.

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