en kötü, en karanlık günlerini geçiren'de eleştiri oklarının hedefinde Başkanvar... Büyük bir desteği arkasına alarak göreve gelengeride kalaniçinde verdiği hiçbir sözü yerine getiremedi. Kongre öncesi '' kelimesini dilinden hiç düşürmeyen'la beraber futbol takımı tam anlamıyla dibe vurdu. İşte 7 aylıkyönetiminde ortaya çıkan karanlık tablo., devir-teslim törenindeki konuşmasında "Ben size şampiyonluk değil,vaat ediyorum" demişti. Ancak Sarı- Lacivertliler ligdedüştü. Taraftarların gurur duyduğu değil, rakiplerin dalga geçtiği bir takım oldu.