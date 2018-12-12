Tarihinin en kötü, en karanlık günlerini geçiren Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefinde Başkan Ali Koç var... Büyük bir desteği arkasına alarak göreve gelen Koç geride kalan 7 ay içinde verdiği hiçbir sözü yerine getiremedi. Kongre öncesi 'vizyon' kelimesini dilinden hiç düşürmeyen Ali Koç'la beraber futbol takımı tam anlamıyla dibe vurdu. İşte 7 aylık Ali Koç yönetiminde ortaya çıkan karanlık tablo.
1-GURUR DUYULACAKTI, DALGA GEÇiLDi!
Başkan Koç, devir-teslim törenindeki konuşmasında "Ben size şampiyonluk değil, gurur duyulacak bir Fenerbahçe vaat ediyorum" demişti. Ancak Sarı- Lacivertliler ligde 17. sıraya düştü. Taraftarların gurur duyduğu değil, rakiplerin dalga geçtiği bir takım oldu.
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eeee büyüğüne saygısızlık edersen ahını alırsın ,bunca yıl fenere hizmet etmiş bir insana yaptığın saygısızlık yenilir yutulur cinsten değil ,ohhhh size az bile
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