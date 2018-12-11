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Onlara kek bile vermeyin

yenilgisi sonrası düşme hattının içine giren için adeta yıkıldı.

Onlara kek bile vermeyin
Akhisar mağlubiyeti sonrası düşme hattına giren Fenerbahçe'de taraftarlar adeta kan ağlarken, de Sarı-Lacivetli ekibin durumunu hicveden yazı ve caps'ler de vardı. Bir taraftarın, otobüsle 'a dönen futbolcular için "Söyleyin muavine. Futbolculara kek ve meyve suyu vermesin" şeklinde yazdığı tweet birçok kişi tarafından kullanıldı. "Ali Koç değil Kamil Koç" şeklinde de de espriler yapıldı. Ancak takımını sert bir şekilde eleştiren taraftarlar ise çoğunluktaydı.



ÖFKELERİ BİTMEK BİLMEDİ!
F.Bahçeli taraftarlar güvenlik önlemlerine rağmen Samandıra'ya akın etti. Takıma ve Başkan Koç'a tepki vardı. Comolli'nin ise istifası istendi.




'un maçı sonrası da otobüs cezasını gündeme getirdiği öğrenildi.




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