Onlara kek bile vermeyin

Akhisar mağlubiyeti sonrası düşme hattına giren Fenerbahçe'de taraftarlar adeta kan ağlarken, sanal alemde Sarı-Lacivetli ekibin durumunu hicveden yazı ve caps'ler de vardı. Bir taraftarın, otobüsle İstanbul'a dönen futbolcular için "Söyleyin muavine. Futbolculara kek ve meyve suyu vermesin" şeklinde yazdığı tweet birçok kişi tarafından kullanıldı. "Ali Koç değil Kamil Koç" şeklinde de de espriler yapıldı. Ancak takımını sert bir şekilde eleştiren taraftarlar ise çoğunluktaydı.
ÖFKELERİ BİTMEK BİLMEDİ!
F.Bahçeli taraftarlar güvenlik önlemlerine rağmen Samandıra'ya akın etti. Takıma ve Başkan Koç'a tepki vardı. Comolli'nin ise istifası istendi.
Ali Koç'un Rize maçı sonrası da otobüs cezasını gündeme getirdiği öğrenildi.
ÖFKELERİ BİTMEK BİLMEDİ!
F.Bahçeli taraftarlar güvenlik önlemlerine rağmen Samandıra'ya akın etti. Takıma ve Başkan Koç'a tepki vardı. Comolli'nin ise istifası istendi.
Ali Koç'un Rize maçı sonrası da otobüs cezasını gündeme getirdiği öğrenildi.
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