Aslan’ın kulübesinde 16’lık Kapı!

Derbi maçta Galatasaray'ın yedek kulübesinde altyapıdan tam 6 futbolcu yer aldı.
TEK YABANCI LINNES
İsmail Çipe, Linnes, Ömer Bayram, Muğdat ile altyapıdan Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Celil Yüksel ve 16 yaşındaki Mustafa Kapı kulübedeydi.
TEK YABANCI LINNES
İsmail Çipe, Linnes, Ömer Bayram, Muğdat ile altyapıdan Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Celil Yüksel ve 16 yaşındaki Mustafa Kapı kulübedeydi.
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