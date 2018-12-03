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Aslan’ın kulübesinde 16’lık Kapı!

yedek külübesinde altyapıdan 6 oyuncu vardı. 16 yaşındaki da kenardaydı.

Aslan’ın kulübesinde 16’lık Kapı!
Derbi maçta Galatasaray'ın yedek kulübesinde altyapıdan tam 6 futbolcu yer aldı.

TEK YABANCI LINNES
İsmail Çipe, Linnes, , Muğdat ile altyapıdan Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Celil Yüksel ve 16 yaşındaki Mustafa Kapı kulübedeydi.

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