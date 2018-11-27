Yönetim son kararını verdi: Koeman'la olmaz

Fenerbahçe'de Koeman'ın da yıldızı söndü... Trabzonspor maçına kadar Hollandalı hoca hakkında olumlu düşünen ve sezon sonuna kadar Koeman'la devam etme eğiliminde olan Sarı-Lacivertli yönetim Trabzonspor önündeki yenilgiden sonra fikir değiştirdi.



FUTBOL BEĞENİLMEDİ

Başkan Ali Koç ve yöneticilerin kendi arasında yaptığı durum değerlendirmesinde Trabzonspor önünde alınan sonuçtan çok oynanan futbolu eleştirdiği ortaya çıktı. Takımın farktan kurtulduğunu düşünen Fenerbahçe Yönetimi'nin Koeman'la devre arasına kadar devam edip yolları ayıracağı öğrenildi.