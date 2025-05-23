Her yıl 500 milyon eurodan fazla ekonomik katkı! Bakan Murat Kurum ’Depozito İade Sistemi’ni tanıttı

Günde ortalama 30 bin ambalaj toplanıyor. Şimdiye kadar Sakarya'da 1,3 milyon tek kullanımlık içecek ambalajı topladık. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Sistemimizi devreye aldığımızdan beri Sakarya'da 1 milyondan fazla şişe çöpe gitmedi, doğaya karışmadı. Vatandaşlarımız şişeleri atmak yerine depozito makinelerine iade ederek, gelir elde etti. Biliyorsunuz bu sistemde ilk pilot ilçemiz Kızılcahamam'dı. Sadece Kızılcahamam'da yılda ortalama 472 ton atık dönüştürülüyor. Uygulamamızın pilot aşamasındaki bu verilere dayanarak, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Vatandaşımız depozito sistemini sevmiş ve benimsemiştir. Kızılcahamam ve Sakarya'da rüşdünü ispatlayan sistemimiz, tüm Türkiye'de uygulanmaya hazırdır"

"AMBALAJLAR ARTIK ÇÖP DEĞİL, DEĞER OLACAK" Kızılcahamam ve Sakarya'dan başlatılan çalışmaların genişletildiğini ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Kızılcahamam ve Sakarya saha uygulamalarımızın tecrübesiyle Erzurum, Samsun, Mersin, Gaziantep, Konya ve İzmir'de de çalışmalarımıza başladık. İnşallah öncelikle 7 bölgemizde yer alan, 7 il merkezimizde depozito iade makinelerimizin kurulumunu tamamlayacağız. 2026 yılı başında da tüm il ve ilçelerimizde makine kurulumunu yapacağız. Gerekli altyapı kurulumuyla, sistemimizi 25 milyar şişeden daha fazlasını kapsayacak şekilde yaygınlaştıracağız. Hedefimiz net, öncelikle 86 milyon vatandaşımızın tamamını bu sistemle tanıştıracağız sonrasında da bütün ambalajları bu sisteme hizmet edecek niteliğe kavuşturacağız. Böylece ambalajlar artık sokaklarda, plajlarda, parklarda çevre kirliliğine neden olmayacak, orman yangınlarına yol açmayacak. Ambalajlar artık çöp değil, değer olacak. Üreticimizin, sanayicimizin, çiftçimizin, esnafımızın yani bir bütün olarak 86 milyonun kazanmasını sağlayacağız.